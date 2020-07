Bernardo Silva revelou numa entrevista ao jornal espanhol Marca a sua vontade em vencer a Liga dos Campeões, em particular nesta edição, que se vai disputar em Portugal.

«Lisboa e o Estádio da Luz são a minha casa. Seria muito especial alcançar a final da Liga dos Campeões, sobretudo em Lisboa. Mas temos de tentar ganhar ao Real Madrid para chegar à final 8. É uma competição que nunca ganhei. É a minha cidade, o meu país... É claro que tenho muita vontade de chegar a Lisboa», afirmou o internacional português do Manchester City, que foi questionado até sobre um eventual duelo com o Atlético de Madrid de João Félix na final, que poria frente a frente duas figuras formadas no Benfica em pleno estádio da Luz.

«Atlético de Madrid- Manchester City na final? Seria fantástico. Mas, como em qualquer jogo, quereria ganhar e o João Félix teria de chorar um pouco... [risos] Na verdade, esta é uma competição em que muitas equipas podem chegar longe e estar na final», disse Bernardo, que falou também sobre Zidane, técnico do Real Madrid, próximo adversário nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Zidane foi um dos melhores jogadores de sempre. Era uma referência para mim, porque jogava mais ou menos na mesma posição. Agora, vou enfrentá-lo como treinador. Mas só penso em vencer e em poder chegar a Lisboa», concluiu.