A polícia alemã colocou esta quarta-feira, sob custódia policial até quinta-feira, 59 “hooligans” franceses, a poucas horas da receção do Estugarda ao Paris Saint-Germain, jogo da 8.ª e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões (20h00).

«Através de investigações intensivas e em estreita cooperação com a polícia de Paris, os “hooligans” franceses foram encontrados na principal estação de comboios e em vários hotéis em Estugarda», referiu a Polícia de Estugarda, em comunicado.

«Entre outras coisas, foi descoberto material de máscaras. Para evitar sérios tumultos até ao final do jogo, os “hooligans” de Paris foram detidos até quinta-feira de manhã, após consulta com um juiz», concluiu a polícia local.

Segundo as autoridades, adeptos dos dois clubes tinham a intenção de «provocar graves confrontos no exterior do estádio», com vários “hooligans” a deslocarem-se para Estugarda sem bilhete. Os adeptos mais violentos do Estugarda, em conjunto com alguns do clube francês Saint-Étienne, procuraram ao longo do dia descobrir os locais onde os gauleses estavam hospedados para provocarem confrontos.

«Alguém que viaje para Estugarda para cometer crimes violentos fora do campo será retirado do jogo», afirmou o vice-presidente da polícia de Estugarda, Carsten Hoefler.

Em conjunto, as autoridades proibiram ainda 47 adeptos do Estugarda de se deslocarem ao centro da cidade ou para as proximidades do estádio do clube alemão.