A derrota estrondosa do FC Porto no Dragão diante do Club Brugge (4-0) surpreendeu também a imprensa belga. Os principais títulos referem que o adversário dos dragões foi melhor e tem bem encaminhada a passagem para os oitavos de final da Liga dos Campeões, já que lidera o Grupo B, com seis pontos em dois jogos.

O La Province escreve que o Brugge «humilhou» o FC Porto, após um «jogo perfeito» e destaca que «pela primeira vez na história da Liga dos Campeões, uma equipa belga iniciou a competição com duas vitórias consecutivas».

«Club Brugge extremamente eficaz lidera com determinação o Grupo B», lê-se no De Standaard, que considera que esta foi «a melhor partida de sempre» do campeão belga na prova milionária.

«Incrível, mas verdade: o Club Brugge conseguiu os primeiros seis pontos em seis possíveis para um clube belga na Champions. E ao humilhar o Porto no seu próprio terreno (0-4), está na liderança. A qualificação já não é uma utopia», escreve o Le Soir.

Já o Nieuwsblad enaltece o feito «histórico» e «um resultado que percorre a Europa». «Esta é a proeza do ano: o Club Brugge levou o Porto ao desespero».

Em Inglaterra, o The Guardian define a derrota dos dragões como «chocante», enquanto a Marca descreve que «as bruxas atormentaram o dragão».