O avançado do FC Porto, Evanilson, é um dos quatro nomeados para jogador da 3.ª jornada da Liga dos Campeões, disputada entre terça-feira e quarta-feira.

Evanilson fez um hat-trick na vitória do FC Porto em Antuérpia, por 4-1, na última noite.

Os outros nomeados são Santiago Giménez, David Raum e Gabriel Jesus.

Giménez fez dois golos na vitória do Feyenoord ante a Lazio (3-1), David Raum fez um golo e uma assistência no triunfo do Leipzig ante o Estrela Vermelha e Gabriel Jesus um golo e uma assistência no triunfo do Arsenal em Sevilha (1-2).