O FC Porto venceu o At. Madrid no Estádio do Dragão por 2-1 e assegurou o primeiro lugar do Grupo B da Champions, uma vez que no outro jogo do grupo, o Bayer Leverkusen e o Club Brugges empataram 0-0. Com esta conjugação de resultados, a equipa de Sérgio Conceição ultrapassa o conjunto belga em cima da metae garante o estatuto de cabeça de série nos oitavos de final.

Os dragões fizeram o resultado logo na primeira parte com golos de Taremi e Eustáquio e podiam ter vencido de forma mais folgada, não fosse Oblak ter feito mais uma grande exibição.

Mesmo em cima do apito final, Marcano fez um autogolo que já não alterou o vencedor do jogo.

Esta derrota faz com que a participação europeia do At. Madrid chegue ao fim. A equipa espanhola fica em último lugar no grupo e é o Bayer Leverkusen quem vai à Liga Europa.