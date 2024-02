Apesar de ter conquistado o prémio de melhor golo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Galeno não arrecadou a distinção de melhor jogador.

O prémio foi atribuído a Joey Veerman, médio do PSV, que tinha sido eleito o MVP no empate (1-1) diante do Borussia Dortmund.

Marco Arnautovic, decisivo na vitória do Inter de Milão sobre o Atlético de Madrid (1-0), ficou na segunda posição, enquanto Galeno completou o pódio. No quarto lugar, aparece Robert Lewandowski, ele que abriu o marcador no empate do Barcelona em Nápoles (1-1).