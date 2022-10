Numa exibição competente e rigorosa, o FC Porto superiorizou-se de forma clara ao Bayer Leverkusen e venceu por 3-0, ficando em boa posição para conseguir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Nesta quarta jornada, disputada na Alemanha, Diogo Costa agigantou-se na baliza, defendeu mais um penálti e ainda deu uma assistência - sim, é guarda-redes. Na frente, esteve o rapidíssimo Galeno a desequilibrar e o finalizador Taremi, que não vacilou.

O FILME DO JOGO

Em casa de farmacêuticos, portanto, o FC Porto foi levantar a receita para ficar mais próximo do apuramento para a fase a eliminar.

Antes de erguer um muro junto à sua baliza, Diogo Costa tratou de lançar a ofensiva e iniciou o ataque para ferir a defesa alemã. O jogo de pés do guarda-redes dos dragões foi chamado a trabalhos e a bota direita colocou a bola no outro meio-campo, onde apareceu Galeno (6m) para ultrapassar Kossounou, sentar Jonathan Tah e fuzilar Hradecky.

Depois, Sérgio Conceição mandou organizar as tropas, juntar os setores e defender mais recuado junto à área. A muralha erguida pelo exército portista parecia intransponível, mesmo quando mais era exposta.

Matheus Uribe baixou a guarda e derrubou Bakker na grande área. O neerlandês foi derrubado pelo colombiano e inicialmente até foi amarelado, mas com recurso às imagens do VAR, a decisão foi revertida e foi concedido uma grande penalidade aos alemães.

Ora, na «Farmácia de Leverkusen», Diogo Costa repetiu a receita do Dragão. Depois de ter falhado dois penáltis perante o português, Patrik Schick passou a responsabilidade a Demirbay, mas o médio esquerdino não conseguiu bater o guardião, que adivinhou o lado do remate.

A 10 minutos do descanso, ainda houve espaço para um momento de suspiro de alívio dos dragões, quando Adli marcou, mas o lance foi imediatamente anulado por fora de jogo e mão na bola de Schick.

No segundo tempo, os comandados de Conceição executaram o plano de forma categórica: segurança defensiva e letalidade no ataque.

A defesa do Leverkusen não encontrou argumentos para travar a «flecha» Galeno e as suas investidas rápidas pelo corredor esquerdo e foi então que tiveram de recorrer à falta. Primeiro, foi Adli, aos 52 minutos. Depois, foi Kossounou a carregar com força excessiva o extremo brasileiro, aos 63.

Nos dois momentos, foi chamado à cobrança o artilheiro da equipa. Mehdi Taremi esteve com a pontaria bem afinada e não deu hipóteses a Hradecky nas duas ocasiões.

O FC Porto sai de Leverkusen com o apuramento debaixo do braço e que pode ficar consumado já na próxima jornada, no duelo com os belgas e líderes do Grupo B, Club Brugge.

