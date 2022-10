O FC Porto visita o Bayer Leverkusen nesta quarta-feira (20h00), na quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões. Pode ao acompanhar o encontro AO VIVO no Maisfutebol.

Os dragões estão no segundo lugar do grupo, com três pontos, os mesmos que Bayer Leverkusen e At. Madrid. O Club Brugge lidera com nove pontos.

Pepe, lesionado, é a grande baixa na formação orientada por Sérgio Conceição, que venceu a equipa alemã no Dragão por 2-0.

Em relação ao triunfo no reduto do Portimonense, para a Liga (0-2), as principais dúvidas estão relacionadas com os flancos da defesa. João Mário e Zaidu podem surgir nos lugares de Rodrigo Conceição e Wendell.

CONFIRA O ONZE PROVÁVEL DO FC PORTO.