Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a vitória dos dragões no reduto do Antuérpia (1-4), em encontro referente à 3.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Declarações na flash interview da Eleven Sports:

«Evanilson? É normal que quem não vê os treinos não saiba ou não entenda qual é a estratégia definida, olhando para o adversário com o respeito que lhe é merecido, pois estamos a jogar a melhor prova de clubes do mundo. É preciso também olhar para aquilo que foi o passado recente dos jogadores. O Evanilson, se jogasse de início, não ia dar tanto como se entrasse durante o jogo. Isso já estava definido.

«Não é porque ganhámos que não temos coisas a avaliar. Na primeira parte, definimos muito mal o nosso momento e a zona de pressão. O adversário sentiu-se muito confortável e meteu-nos desconfortáveis. Tivemos de retificar ao intervalo.»

«Foi uma segunda parte mais à nossa imagem, muito perigosos a sair para o ataque de forma rápida, em ataque continuado também, fizemos quatro golos, podíamos ter feito mais um ou outro, foi uma vitória justa e os jogadores estão de parabéns.»

«Fiquei verdadeiramente aziado com a primeira parte, porque não estávamos a fazer aquilo que tínhamos trabalhado, permitimos muito ao adversário, não estávamos confortáveis, tivemos de retificar algumas tarefas que estavam atribuídas aos jogadores. Se não há a boa agressividade…. Todos esses momentos são importantes. Quando a temos essa agressividade/intensidade, somos uma equipa à nossa imagem. A segunda parte deixou-me muito mais satisfeito.»