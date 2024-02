O Estádio do Dragão terá lotação esgotada para o duelo com o Arsenal e Sérgio Conceição apelou ao apoio dos adeptos portistas esta quarta-feira. O treinador do FC Porto salientou a importância da presença do público e voltou a confessar que sentiu «algo diferente» vindo das bancadas no último jogo, diante do Estrela.

«Espero o mesmo dos adeptos desde os 15 anos estou nesta casa: ter um público apaixonado a puxar pela equipa. No último jogo, senti algo diferente, o público mais frio, devo compreender porque normalmente os adeptos, sócios e simpatizantes têm sempre razão em exprimir-se. Vínhamos de uma derrota que ninguém esperava. Não precisamos do 12.º jogador, mas do primeiro, que são os adeptos», sublinhou Conceição, em conferência de imprensa.

O técnico portista também reconheceu que avançar à próxima fase da Liga dos Campeões será importante para as contas do clube.

«Trabalhamos para que, desportivamente, tenhamos sucesso, é isso que importa. Com o sucesso desportivo, temos esse lado financeiro presente. Mas vamos com pensamento no sucesso desportivo. Estamos mais uma vez nos oitavos de final da Liga dos Campeões, será um jogo de altíssimo nível, um jogo de grande dificuldade para nós e para o Arsenal. Estamos na melhor prova de clubes do mundo e vamos dignificar este clube que tanto merece», concluiu.

O FC Porto recebe o Arsenal esta quarta-feira (20h00), num jogo da primeira mão dos oitavos de final da Champions, que terá transmissão televisiva na TVI e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.