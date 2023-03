Sérgio Cocneição, em declarações na flash interview da Eleven, após o nulo no Estádio do Dragão com o Inter de Milão, que dita a eliminação dos portistas nos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«[Momentos finais com os jogadores a chorar resumem a eliminatória?] Nos dois jogos fomos muito competentes, fomos superiores, mas não fizemos o mais importante no jogo: fazer golos. Os jogadores estão de parabéns, fizeram um excelente jogo. O Inter só se superiorizou em 10 minutos em que ficámos sem um jogador no somatório dos dois jogos. Nos 180 minutos, fomos muito superiores ao Inter, uma equipa muito dedicada, estrategicamente muito capaz e a perceber a forma de condicionar o adversário. Depois, sendo [o Inter] um clube histórico - e fala-se sempre do peso da história -, a maturidade, estarem habituados a este momentos… fazemos de tudo para estar à altura, mas temos noção de que em certos momentos e em certos detalhes esse traquejo vem com aquilo que são os jogadores que conseguem fazer o golo, porque criámos muito e não o fizemos. Não estou a dizer que os nossos jogadores não tentaram, porque tentaram, mas não conseguimos. Parabéns aos jogadores pelo trabalho, parabéns ao meu grupo. Infelizmente, não passámos e merecíamos.

[Houve algum receio do FC Porto na primeira parte?] Achou que houve momentos de receio?

Não estou nada de acordo com isso. Apanhámos um Inter num bloco baixo, a jogar no nosso erro e em transições, a tentar aproveitar o espaço porque sabiam que íamos querer fazer golos. Estivemos sempre muito equilibrados, não permitimos muitas coisas, exceto uma vez na primeira parte, mas tivemos duas ou três ocasiões de golo na primeira parte. Fomos uma equipa pressionante, intensa. É verdade que, nos primeiros 20 minutos, andámos a tentar descobrir esse tal espaço que estava identificado e conhecíamos bem o Inter, porque não tem mudado muito desde que o Inzaghi é treinador. Também estava à espera de mais de uma equipa como o Inter pela qualidade que tem a nível individual. Fomos superiores.»