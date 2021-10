Enquanto jogador, Sérgio Conceição defrontou Zlatan Ibrahimovic, que nesta terça-feira vai voltar a cruzar-se no caminho do agora treinador do FC Porto.

Na véspera do jogo entre os dragões e o Ajax, Sérgio Conceição foi recordado sobre esse encontro de 2002, quando o então jovem avançado de 21 anos jogava no Ajax, enquanto Conceição tinha 28 anos e representava o Inter Milão.

Em conversa com a TNT Sports, do Brasil, Conceição falou sobre esse reencontro, com muito humor à mistura.

«Ele é que está velho, eu estou novo. Eu estou novo para treinador, ele está velho para jogador», começou por dizer sorridente.

«Tem 40 anos, mas está fantástico para a idade dele, o que só prova o profissionalismo dele. Dei o exemplo do pepe, como podia dar do Lewandowski ou do Cristiano, que são super-profissionais e muito atentos no treino e no tal ‘treino invisível’ que é tão importante como o treino de campo», concluiu.