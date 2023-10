Pepe, Wendell e Eustáquio recuperaram das respetivas lesões e integraram os convocados do FC Porto para o jogo contra o Antuérpia, na Bélgica. Na véspera da partida contra o campeão belga, Sérgio Conceição não revelou se algum deles irá ser utilizado.



«Estão aptos para ir a jogo. Mas temos de olhar para várias situações como a estratégia para o jogo, o ritmo competitivo, enfim. Há várias situações que temos de perceber quem pode ir a jogo e jogar 90, 60, 30 ou 20 minutos», referiu, em conferência de imprensa.



Se os dragões têm algumas baixas, o Antuérpia também não poderá contar com Mandela Keita. Questionado acerca da ausência do médio, o técnico do FC Porto deixou-lhe elogios, mas lembrou que o coletivo é mais importante que qualquer individualidade.



«Por muito importante que seja determinado jogador, acho que [a equipa] vale mais pelo coletivo. A organizaçã coletiva é mais importante do que qualquer jogador. Observámos o Antuérpia e o Keita é um jogador muito importante na posição "6" e no equilíbrio da equipa. Teve o azar de se lesionar aos 20 e poucos minutos na partida contra o Charleroi. Quero defrontar os melhores e ele é um dos melhores na minha opinião. Também temos alguns jogadores de fora, não há de ser por aí», comentou.



O Antuérpia-FC Porto joga-se esta quarta-feira, às 20h00. Pode seguir o jogo AO MINUTO, aqui.