Diogo Costa foi um dos grandes obreiros do triunfo do FC Porto no reduto do Bayer Leverkusen (3-0), ao defender uma grande penalidade e ainda somar uma assistência.

No final do jogo da quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição não quis destacar em demasia a exibição do guarda-redes português, mas lembrou a aposta no camisola 99 no início da temporada passada, quando relegou Agustín Marchesín para o banco.

«A equipa está de parabéns. Tivemos um espírito fantástico perante um adversário difícil e de um campeonato competitivo e cheio de qualidade. Não gosto de individualizar, o Diogo faz parte do grupo de trabalho, é um jovem de muita qualidade. Tem uma qualidade humana muito grande, no trabalho diário tem sempre muita vontade de aprender e, ao aperceber-me da sua evolução desde que começou a trabalhar connosco, num momento em que fui criticado por tirar um guarda-redes como o Marchesín - que foi muito importante para nós e um grande profissional - não tive duvidas nenhumas em optar pelo Diogo», frisou o treinador do FC Porto em conferência de imprensa.

Diogo Costa, de 23 anos, soma 13 jogos à frente da baliza do FC Porto esta época.