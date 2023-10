FC Porto e Barcelona defrontam-se na quarta-feira, para a 2.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, num embate que se dá pela nona vez nas competições europeias.

E o nove é um número simbólico também noutro aspeto histórico entre FC Porto e Barcelona: é exatamente esse o número de jogadores que já passou pelas equipas principais de cada um dos clubes.

O caso mais atual é, claro está, o de Nico González, que chegou esta época ao Dragão. Mas há ainda mais casos, como pode ver na galeria associada a este artigo.

As curiosidades entre FC Porto e Barcelona estendem-se também, porém, às equipas técnicas, dado que José Mourinho e Bobby Robson trabalharam nos dois clubes, no caso do português, em Barcelona, apenas como adjunto, antes do sucesso conhecido como treinador principal nos azuis e brancos.

Há ainda outro dado associado a este encontro, uma vez que João Félix, embora não tenha representado a equipa principal do FC Porto, já passou pelos escalões de formação dos dragões.