O FC Porto informou, esta terça-feira, que já só restam 3.550 bilhetes para a receção ao Shakhtar Donetsk, da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os azuis e brancos comunicaram que 811 destes bilhetes foram libertados pelos ucranianos.

A partida decisiva no Estádio do Dragão está agendada para 13 de dezembro. O Barcelona, líder do Grupo H, já está apurado para os oitavos de final, enquanto dragões e ucranianos ainda lutam pelo apuramento. O FC Porto segue na segunda posição e o Shakhtar é terceiro, ambos com nove pontos.