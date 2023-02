O treinador do Inter de Milão, Simone Inzaghi, destacou esta terça-feira a «organização» dada por Sérgio Conceição à equipa do FC Porto, seu antigo colega de equipa na Lazio, no lançamento do encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«É com prazer que vejo o Sérgio novamente, foi um ótimo companheiro de equipa, com quem partilhei vitórias na Lazio. É um ótimo treinador, está a fazer grandes coisas. Jogam um futebol muito físico e técnico, o FC Porto é fortíssimo e vem de dez vitórias consecutivas», afirmou Inzaghi, em conferência de imprensa, ao final desta manhã.

«Têm jogadores de qualidade, têm alguns em dúvida como nós, mas independentemente de quem jogue, o Sérgio é muito bom a dar organização à equipa. Somos dois treinadores bastante jovens, encontrei-o em Roma há um ano e meio, cumprimentámo-nos e conversámos. Revejo-o com prazer», notou, ainda, comentando ainda sobre o facto de Conceição poder vir a ser treinador em Itália.

«Quanto às escolhas profissionais, ele decidirá o melhor», apontou, salientando também a importância desta eliminatória na Champions.

«Sabemos a importância destes oitavos de final. São jogos internacionais muito exigentes. Em jogos com este, é preciso cabeça, vai fazer a diferença. Vamos ter de ultrapassar as dificuldades todos juntos, ser uma equipa, porque o FC Porto é uma formação que joga de forma compacta e será preciso um grande esforço para colocar-lhes dificuldades», observou, não apontando favoritos.

«Enfrentamos uma equipa valiosa e que respeitamos muito, porque chega quase sempre aos oitavos de final e às vezes segue em frente», referiu.

O Inter-FC Porto tem apito inicial marcado para as 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.