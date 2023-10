Pepê, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Eleven Sports/DAZN, após a goleada por 4-1 frente ao Antuérpia, numa partida do grupo H da Liga dos Campeões:



«O mister ajustou algumas coisas. Estávamos a ter algumas dificuldades na primeira parte, mas na segunda parte conseguimos fazer o que trabalhámos durante a semana. Pressionámos em cima o adversário, fizemos golos e conseguimos uma grande vitória.



Infelizmente não conseguimos fazer o que foi trabalhado durante a semana. Tivemos algumas dificuldades, mas eles têm muita qualidade. Ao intervalo conversámos, ajustámos e conseguimos fazer um grande jogo.»



[FC Porto já pode sonhar com o apuramento?]: «Foi uma vitória muito importante, mas nada está definido. Temos jogos mais complicados. A Champions é muito complicada, temos de estar sempre ligados e não cometer os erros que cometemos na primeira parte.»