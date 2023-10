A imprensa internacional, sobretudo a espanhola, mas também passando por Itália, França ou Brasil, é unânime quanto à vitória sofrida do Barcelona ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, na 2.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões. Um golo de Ferran Torres, em cima do intervalo, decidiu o encontro ibérico na noite de quarta-feira. Leia, abaixo, a revista de imprensa ao encontro.

As: «Um golo de Ferran Torres na compensação da primeira parte dá ao Barcelona um prémio inesperado na sua visita sofrida ao Dragão», escreve o jornal espanhol. «O Barcelona precisava de uma catarse em termos de resultado na Europa. Ganhar no Porto não é fácil, mas é muito menos se jogas com um a menos porque o teu melhor jogador (Lamine) desaparece do campo sem aviso e com a expulsão de Gavi. Além disso, apanham o Lewandowski aos 30 minutos e ele tem de sair enquanto o árbitro admoesta os que protestam. E, se isto é pouco, Ferran Torres entra e decide», escreve, ainda.

Marca: «Um golo de Ferran dá a vitória ao Barcelona no Porto. Os de Xavi, que sofreram muito nos últimos minutos, dão um passo de gigante para acabar como líderes do grupo», pode ler-se, no rescaldo do jornal espanhol ao encontro. «O Barcelona salvou com louvor o jogo mais complicado que tinha nesta fase de grupos e continua a mostrar o seu caminho na Liga dos Campeões. Um golo de Ferran Torres perto do intervalo, depois de um erro de Romário Baró, dá-lhe a liderança isolada num grupo que deve liderar até ao fim», prossegue.

Mundo Deportivo: «O Barcelona afugenta fantasmas no Porto com um golo de Ferran e espírito de sobrevivência», pode ler-se, no título deste jornal espanhol, que resume assim o triunfo dos catalães: «Lesão de Lewandowski, péssima segunda parte, com dez no fim, mas a equipa de Xavi soube sofrer para somar três pontos e liderar o grupo com seis».

Sport: também este diário do país vizinho fala num triunfo sofrido do Barcelona no Porto. «O Barcelona é líder, mas não consegue dissipar os fantasmas europeus. Um golo de Ferran Torres permite somar os três pontos frente a um FC Porto insistente. O VAR anulou um penálti e um golo de bicicleta a Taremi aos portugueses, que fizeram sofrer muito aos de Xavi», lê-se.

Gazzetta dello Sport: o jornal italiano destaca a entrada de Ferran Torres após a lesão de Lewandowski e o lance do golo, bem como a insistência dos dragões na segunda parte. «A saída do polaco, surpreendentemente, teve implicações positivas. Ferran Torres entrou e demorou apenas 12 minutos para quebrar o equilíbrio: aos 45 minutos, Baró errou um passe e entregou a bola aos catalães. Na segunda parte, o FC Porto cresceu e assustou Xavi», pode ler-se.

Globo Esporte: «Barcelona sofre, mas vence o FC Porto no Estádio do Dragão. Equipa espanhola perde Lewandowski na primeira parte por lesão e tem Gavi expulso, mas Ferrán Torres garante a segunda vitória na Champions», resume o jornal brasileiro.

L’Équipe: «O Barcelona deu o essencial ao vencer no movimentado Estádio do Dragão, graças à sua solidez defensiva (1-0). Tudo – ou quase - deu certo para os blaugrana contra o Porto. Enquanto a saída por lesão de Lewandowski com meia hora de jogo, vítima de uma entrada de Carmo, anunciava uma noite difícil, o substituto do polaco, Ferran Torres, rapidamente tranquilizou a sua equipa», escreve o jornal francês.