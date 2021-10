Matheus Uribe, jogador do FC Porto, fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com o Milan, da terceira eliminatória da Liga dos Campeões e disse que os dragões têm de pôr a sua identidade em campo, seja contra que adversário for.

[Foi aposta de Sérgio Conceição para os jogos da Champions] «Foram jogos muito difíceis, sempre com a confiança do mister. A equipa esta mentalizada para todos estes jogos, cada um com uma dificuldade diferente, seja qual for o adversário que enfrentamos o FC Porto quer sempre ter a mesma garra e atitude em campo.»

«Neste grupo, todas as equipas são muito fortes, qualquer uma pode roubar pontos a outra. Nós temos de ser fortes em nossa casa. Temos um trabalho de muito tempo, todos nos conhecemos bem conhecemos bem as características de jogo que o mister quer. A equipa adapta-se muito bem a essa metodologia de jogo, por isso, nestes jogos cruciais, temos de pôr em prática o que treinamos, para conseguirmos os resultados que queremos.»

[Goleada com o Liverpool] «Contra este tipo de adversários, facilmente podes perder, o que não podes perder é a identidade de jogo do FC Porto. Não fizemos um grande jogo frente ao Liverpool, não assim que o que o FC Porto é, e por isso aparecem esses resultados. Temos de mostrar sempre o que nos identifica como portistas, seja contra que adversário for. Vamos agora enfrentar um Milan que precisa de somar pontos, como nós, espero que estejamos à altura neste jogo e consigamos o resultado favorável.»

[Milan mais forte com Zlatan?] «Não sabemos. Sabemos as características que ele tem, é um grande profissional e jogador, mas uma equipa não é um jogador só. Nós pensamos mais naquilo que nós podemos fazer em campo.»

[Evolução no clube] «Estou muito grato a todos no clube. Desde que cheguei, sempre me fizeram sentir em casa e a confiança que o mister me deu foi muito importante para crescer como futebolista. Vim para o FC Porto para trazer o 'meu grãozinho de areia', mas isso ajudou-me a crescer como profissional, a estar nas convocatórias da seleção do meu país, e de muitas coisas mais. Cada dia aprendo mais e estou feliz de estar aqui.»

[Obrigatoriedade de vencer:] Temos de conseguir um resultado favorável para nós e queremos seguir em frente. Temos equipa para dar muito mais e estamos mentalizados para isso.