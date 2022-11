O defesa-central Felipe regressa nesta terça-feira ao Estádio do Dragão, agora com a camisola do At. Madrid, e os adeptos portistas mostraram não ter esquecido as três épocas que o brasileiro passou no clube.

Antes da partida da última jornada da Liga dos Campeões, o jogador dos colchoneros distribuiu carinho fotografias com adeptos portistas nas bancadas do Dragão.