Uma equipa de reportagem da Movistar queixa-se de agressões durante o jogo entre o FC Porto e o Atlético de Madrid (1-3), no Estádio do Dragão, para a 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Durante a transmissão, é possível ouvir o narrador a garantir que está a ser agredido por quatro adeptos que estavam junto à tribuna de imprensa no recinto portista. Isto numa altura em que os jornalistas estavam a relatar um dos golos do Atlético, que garantiu o apuramento para os oitavos de final da competição, relegando o FC Porto para a Liga Europa.



Após o apito final, o narrador Jose Sanchis falou sobre os incidentes no decorrer do encontro, lamentando o comportamento dos dragões. Gustavo López e Alvaro Benito Villar foram os outros elementos da Movistar visados pelos adeptos portistas, num gesto que está a ser veiculado por toda a comunicação social em Espanha.

Veja os videos: