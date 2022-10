Wendell, jogador do FC Porto, comentou desta forma a vitória da sua equipa na receção ao Bayer Leverkusen (2-0), na 3.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões. Declarações na flash interview da Eleven Sports:

«O FC Porto é isto, é viver, é queda, gostamos do jogo assim. O mais importante foi a entrega de toda a equipa, isto (ndr. ferida na perna) não é nada, o importante é termos conseguido os tês pontos que ainda nos deixam vivos na Champions.»

O reencontro com o Bayer Leverkusen: «Foi um jogo especial para mim e só quero agradecer a confiança que o mister me deu ao trazer-me para um clube como este, agradecer a eles e a todos os companheiros por me darem a oportunidade de trabalhar com eles todos os dias. A energia que me transmitem deixa-me confiante e feliz.»

Sobre o futuro do FC Porto na Champions: «Temos de fazer o nosso trabalho, jogo a jogo. Esperamos ter no próximo jogo a mesma entrega. Se continuarmos com o mesmo espírito, com a mesma capacidade de luta, dificilmente perderemos com qualquer equipa. Temos muito ainda para conquistar na Champions.»

O choque com Diogo Costa: «É meu amigo, tenho de lhe agradecer. Ainda me dói um pouco a cabeça, mas ele defendeu aquele penálti, portanto está tudo desculpado. Pode-me dar quantos golpes quiser se continuar a defender penáltis como defendeu.»