Aparentemente concorrentes por um lugar na frente de ataque do At. Madrid, João Félix e Antoine Griezmann tornaram-se bons amigos naquele que é o primeiro ano que jogam juntos.

O português e o francês já deram várias provas da amizade e nesta terça-feira, após o triunfo sobre Manchester United… trocaram de camisolas.

João Félix apareceu na zona de entrevistas rápidas com a camisola 8 de Griezmann e, na foto da celebração no balneário surgiram os dois lado a lado, com as camisolas um do outro.