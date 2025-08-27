José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, em declarações na flash interview à Sport TV 5, após a derrota na visita ao Benfica (1-0), na 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões:

«[Benfica avassalador na primeira parte, Fenerbahçe reage tarde demais] Concordo. Na primeira parte, o Benfica não foi melhor, foi muito melhor. Na segunda parte, fomos melhores, mas não muito melhores. Criámos duas oportunidades importantes na fase final do jogo, o cartão vermelho interrompe a nossa superioridade naquele momento. Olhando para o jogo na sua globalidade, a melhor equipa, a equipa mais forte, ganhou.»

«[Talisca na frente em detrimento de Durán. Se fosse agora, teria alterado?] Não, o John [Durán] não tem estado bem fisicamente, tem tido os seus problemas, tem treinado pouco. O Talisca é um jogador com outro tipo de personalidade, joga melhor entre linhas e conecta bem o jogo. Tentámos ter, na primeira parte, mais bola, não conseguimos. Conseguimos na segunda. Não gosto muito de tentar encontrar desculpas para coisas que não têm desculpa. A equipa mais forte, a equipa mais poderosa, a equipa com os melhores jogadores, a equipa mais experiente ganhou e mereceu.»

«[De que forma é que falhar o apuramento para a Champions afeta o resto da temporada?] Se fôssemos para a Liga dos Campeões provavelmente jogaríamos oito jogos e, indo para a Liga Europa, somos uma das equipas mais fortes. Se é para atacar a Liga Europa? É para tentar.»