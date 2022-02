A forma como os adeptos do Sporting reagiram à goleada sofrida em casa frente ao Manchester City (0-5), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, justificou elogios generalizados, incluindo de ex-jogadores do Benfica.



Fernando Meira, que desempenha atualmente as funções de empresário, esteve no Estádio de Alvalade a comentar o jogo para a Eleven e filmou o ambiente na reta final do encontro. «Apoia a toda a equipa, em todas as circunstâncias», escreveu o antigo jogador do V. Guimarães e do Benfica.



Miguel Brito, que iniciou a sua formação no Sporting, partilhou o vídeo de Fernando Meira e admitiu que ficou arrepiado, embora saliente que não torce pelo clube leonino.



«Não é o meu clube de eleição, mas até arrepia! Isto sim faz parte do futebol. Grande demonstração de amor ao clube por parte dos adeptos do Sporting Clube de Portugal», salientou o antigo lateral direito, que esteve vinculado ao Benfica de 2001 a 2005.