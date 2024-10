A Juventus venceu esta quarta-feira em Leipzig, por 3-2, com o português Francisco Conceição a ser decisivo, ao apontar o último golo da equipa italiana, que deu a volta ao marcador em inferioridade numérica, no jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Champions.

Um grande momento de Conceição, aos 82 minutos, fez a diferença final. O português recebeu um passe de Fagioli, entrou na área pressionado por dois adversários, contemporizou, tirou David Raum pelo caminho com um belo pormenor e rematou rasteiro e colocado, de pé esquerdo, para o fundo da baliza.

Conceição levou ao rubro toda a equipa da Juventus, deu um abraço gigante ao treinador Thiago Motta (que correu para festejar) e acabou a ver o cartão amarelo, por ter tirado a camisola.

Tudo isto depois de um jogo em que o Leipzig começou por inaugurar o marcador, por Benjamin Sesko, aos 30 minutos, após passe de Openda. Por essa altura, já a Juventus tinha feito duas substituições de forma forçada, devido a lesões: Gatti rendeu Bremer (6m) e Conceição entrou para o lugar de Nicolás González (12m).

Na segunda parte, a Juventus chegou ao empate por Dusan Vlahovic, aos 50 minutos, mas pouco depois sofreu um revés, com o guarda-redes Michele Di Gregorio a ser expulso, por ter tocado a bola com a mão fora da área.

Mattia Perin foi então lançado para a baliza, com Kenan Yildiz a ser o sacrificado e Douglas Luiz a entrar também, para a saída de Nicolo Savona.

Com mais um, o Leipzig chegou a nova vantagem, com um golo de penálti apontado mais uma vez por Sesko (65m).

Penalty por mão do defesa após expulsão do guarda-redes por mão fora de área 🥲 Que sequência 🤩 @championsleague | @RBLeipzig 2-1 @juventusfc#DAZNChampions pic.twitter.com/89UrhdAbWG — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 2, 2024

Porém, quando o jogo já tinha tido uma série de incidências incríveis, a Juventus chegou ao empate em inferioridade numérica, com Vlahovic a responder ao bis de Sesko fazendo também o seu segundo golo no jogo para o 2-2, aos 68 minutos, antes do momento mágico de Francisco Conceição valer a segunda vitória da Juventus em dois jogos na Champions.

Nos nove minutos de compensação, o Leipzig teve várias chegadas à área da Juventus e uma das ocasiões foi mesmo do português André Silva, que entrou precisamente para o tempo extra do jogo.

A Juventus soma assim seis pontos e segue nos lugares de apuramento direto para os oitavos de final (primeiros oito).