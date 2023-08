Esta terça-feira não foi só noite de festa para o Sp. Braga.

Também o Galatasaray e o Young Boys garantiram o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os turcos, com Sérgio Oliveira no banco, voltaram a vencer o Molde, desta vez por 2-1 (depois do 3-2 da primeira mão), com golos de Icardi e Angeliño.

Por sua vez, os suíços do Young Boys receberam e venceram os suíços do Maccabi Haifa, após o nulo da primera mão, por 3-0. Cedric Itten, Abdoulaye Seck (na própria baliza) e Filip Ugrinic fizeram os golos da equipa de Berna, com o luso-suíço Joel Monteiro a entrar aos 70m.

Esta quarta-feira, serão conhecidos os últimos três apurados para a fase de grupos. As eliminatórias são Antuérpia-AEK Atenas, Rakow-Copenhaga e Rangers-PSV Eindhoven.