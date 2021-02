Gerard Piqué integra a lista de convocados de Ronald Koeman para a receção ao Paris Saint-Germain, desta terça-feira, os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O jogador blaugrana sofreu em novembro uma «entorse de grau 3 no ligamento lateral interno e lesão parcial do ligamento cruzado anterior do joelho direito».

Além de Piqué, também Martin Braithwaite teve alta e foi chamado para o encontro.