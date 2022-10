Declarações do futebolista do Benfica, Gonçalo Ramos, à CNN Portugal, após o empate na receção ao PSG (1-1), em jogo da 3.ª jornada do grupo H da Champions:

«Não temos uma estratégia para parar as outras equipas, temos a nossa forma de jogar e encaramos todos os jogos da mesma forma e acho que deu para ver isso.»

[Ocasião defendida por Donnarumma:] «São lances que acontecem, dei o meu melhor, ele [Donnarumma] teve mérito, fez uma grande defesa. É continuar a trabalhar, para marcar no próximo jogo.»

[Defrontar os defesa do PSG:] «Acho que foi mais um jogo, não estou tão focado no adversário. São grandes nomes do futebol, sonhava jogar contra eles, mas quando começa o jogo, isso passa-me completamente ao lado.»

[Contas do grupo:] «Neste grupo, qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa. Estamos empatados com os mesmos pontos, até ver somos as equipas mais fortes, mas ainda faltam três jornadas.»