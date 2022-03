Declarações do futebolista do Benfica, Grimaldo, à CNN, após a vitória por 1-0 ante o Ajax, que valeu a qualificação dos encarnados para os quartos de final da Champions:

[Desempenho defensivo:] «Sim, creio que foi a chave, porque eles tiveram muita posse, tiveram o peso do jogo ofensivamente, mas a equipa demonstrou que defensivamente está muito forte. Já o demonstrou em muitos outros jogos na fase de grupos e também no jogo da primeira mão contra eles e creio que isso foi a chave.»

[Jogo mais importante da época:] «Creio que era um jogo no qual estávamos com a máxima esperança e responsabilidade, porque sabemos que no campeonato as coisas não estão a sair bem, mas sonhámos, damos tudo por este clube. Tínhamos o sonho de chegar aos quartos e conseguimos.»

[Apoio dos adeptos:] «Sim, sentimos muito, os adeptos estão a dar tudo por nós e nós temos de dar de volta, tem de ser todos juntos no mesmo barco e assim é certo que vamos conseguir grandes coisas.»

[Vai ser difícil ‘escolher’ entre os possíveis adversários nos quartos de final:] «Sim (risos). Estamos nos quartos de final, entre as melhores equipas do mundo, é um sonho ter chegado aqui, mas não vamos contentar-nos com isto, porque queremos mais, mas com tranquilidade. A equipa que vier vai ser forte.»

[Palavras Rui Costa antes e depois do jogo:] «Antes do jogo veio motivar os jogadores, para dizer-nos para sonharmos, para desfrutar deste tipo de jogos e no final foi o que fizemos. É continuar e ver o que acontece no sorteio.»