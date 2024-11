Pouco depois do golo inaugural de Phil Foden no Sporting-Manchester City, Viktor Gyökeres teve uma ocasião flagrante para empatar a partida.

Com os citizens completamente instalados no meio-campo ofensivo, Pote recuperou uma bola e lançou Gyökeres. O avançado sueco correu isolado durante quase 50 metros e, na cara de Ederson, tentou o chapéu ao antigo guarda-redes do Benfica, mas acabou por entregar-lhe a bola.

O incrível falhanço de Gyökeres: