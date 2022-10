O futebolista sul-coreano Heung-min Son foi eleito o jogador da jornada quatro da Liga dos Campeões, anunciou na tarde desta quinta-feira a UEFA.

Son, autor de dois dos golos da vitória do Tottenham sobre o Eintracht Frankfurt, na noite de quarta-feira, por 3-2, junta assim a distinção de golo da jornada à de jogador da jornada.

O jogador da equipa inglesa superou o guarda-redes Simon Mignolet (Club Brugge), bem como os avançados Omer Atzili (Maccabi Haifa) e Roberto Firmino (Liverpool). Tal como Son, Atzili e Firmino marcaram dois golos nesta jornada de Champions.

O internacional pela Coreia do Sul figura ainda na equipa da jornada, que conta com dois jogadores do FC Porto, Diogo Costa e Galeno, e com o português Diogo Jota, do Liverpool.