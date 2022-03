O antigo guarda-redes Iker Casillas reviveu as grandes noites europeias no estádio Santiago Bernabéu na noite de quarta-feira: bem protegido para passar despercebido, esteve nas bancadas no duelo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que valeu a qualificação dos espanhóis para os quartos de final da Champions.

Com um chapéu, óculos e um lenço a tapar-lhe o resto da cara, além do cachecol do Real Madrid ao pescoço, Casillas surgiu ao lado de outros apoiantes do clube e não escondeu a satisfação pela vitória espanhola por 3-1.

«Para mim foi um jogo épico. As pessoas estavam entusiasmadas e felizes com a passagem aos quartos de final. Alegria total», escreveu, através da rede social Twitter.

Casillas, que passou pelo FC Porto, voltou ao Real Madrid em 2020 para ser diretor geral adjunto da Fundação do clube.