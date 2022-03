O guarda-redes esloveno Jan Oblak voltou a ser uma das figuras do At. Madrid.

O ex-guardião do Benfica fez várias defesas fundamentais para a vitória dos colchoneros em Old Trafford, sobre o Manchester United, que valeu o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

No final do jogo, já depois de quase toda a gente ter deixado o relvado do estádio, os adeptos do At. Madrid esperaram por «San Oblak» e entoaram o cântico dedicado ao esloveno.

Tente lá não ficar com a música na cabeça: