Um, dois, três… 18. Dezoito passes e quase um minuto de troca de bola, de um corredor ao outro até ao golo.

Aquilo que no futebol se chama popularmente de ‘chocolate’ foi definido no primeiro golo do Leipzig ao At. Madrid, no jogo dos quartos de final da Champions, na quinta-feira, em Alvalade.

Ao todo, foram nove os jogadores envolvidos na jogada que resultou no 1-0, apontado por Dani Olmo ao minuto 50.

O melhor é mesmo ver a jogada no vídeo associado a este artigo.