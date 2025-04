O Inter de Milão colocou-se em boa posição para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, ao vencer o Bayern, em Munique, por 2-1, na noite desta terça-feira, em jogo da primeira mão dos quartos de final.

Na Allianz Arena, que será o palco da final da prova, a 31 de maio, Raphaël Guerreiro foi titular na equipa alemã, que foi para o intervalo em desvantagem. Um golaço de Lautaro Martínez, de trivela, aos 37 minutos, concluiu uma boa jogada coletiva: Carlos Augusto cruzou do lado esquerdo, Marcus Thuram assistiu de calcanhar e o avançado argentino rematou de primeira para o fundo da baliza.

Na segunda parte, o Bayern foi superior, mas só conseguiu chegar o golo já bem perto do fim do jogo. Na área, pela esquerda, Konrad Laimer assistiu o recém-entrado Thomas Müller ao segundo poste para o 1-1, aos 85 minutos. O internacional alemão, que tinha entrado ao minuto 74 e anunciou a saída do Bayern no fim de semana, voltou aos golos, mais de dois meses depois. Foi o seu sexto golo da época, os últimos três todos na Champions: ante Shakhtar, Slovan e agora Inter.

Porém, a equipa de Milão ainda tinha algo para dar ao jogo e respondeu com prontidão, fazendo o 2-1 aos 88 minutos. Após incursão e cruzamento de Carlos Augusto pela esquerda, Davide Frattesi desviou na área para o fundo da baliza.

Guerreiro jogou 74 minutos e João Palhinha não saiu do banco do Bayern. Com esta vitória, o Inter de Milão iguala o Real Madrid como a equipa que mais vezes ganhou ao Bayern Munique em jogos das competições europeias: três vezes.

A segunda mão está marcada para a próxima quarta-feira, dia 16 (20h00).