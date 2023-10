O Benfica perdeu esta noite no Estádio Giuseppe Meazza, por 1-0, frente ao Inter de Milão e complicou muito as contas na Liga dos Campeões.

Marcus Thuram fez aos 62m o golo do triunfo da equipa italiana, que desperdiçou inúmeras oportunidades para marcar, tendo ainda pela frente Trubin, guarda-redes encarnado que fez uma grande exibição.

Com este resultado, o Benfica fica no último lugar do Grupo D, com zero pontos em dois jogos. O Inter e a Real Sociedad somam quatro, enquanto o Salzburgo tem três.