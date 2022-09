O treinador do Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, encara o Sporting como um «adversário forte» na primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões e mostrou também ansiedade por ouvir o hino da competição pela primeira vez antes de um jogo no estádio do clube.

«Vamos defrontar um adversário forte, mas temos estado em boa forma ultimamente e queremos presentear os nossos adeptos com outra grande noite. Estamos entusiasmados por recebermos a recompensa por um desempenho excelente na última época e ansiosos por ouvir o hino da Liga dos Campeões pela primeira vez no nosso estádio», disse Oliver Glasner, na conferência de imprensa de antevisão, mostrando conhecimento sobre os leões.

«O hino é lindo, mas o desempenho é o mais importante. Vem aí um adversário forte. Conhecemos muito bem o seu sistema em 3x4x3, porque jogamos muitas vezes assim. Muitos jogadores são agressivos, eles têm uma equipa muito boa, com uma estrutura clara e uma caligrafia clara do treinador», analisou.

O técnico austríaco conduziu a equipa germânica à conquista da última da Liga Europa na temporada de 2021/22, seguindo agora o conjunto de Frankfurt na 10.ª posição da Bundesliga, à quinta jornada, após ter sido 11.º classificado na época anterior.

O médio internacional suíço Djibril Sow revelou ter ficado com «pele de galinha» ao ver os logótipos e decoração da principal prova europeia de futebol no recinto de Frankfurt. «Temos de levar essa energia positiva para o jogo. Há que representar o Eintracht da melhor maneira possível e jogar o futebol que nos deu tantos elogios na última temporada», expressou, falando também do Sporting.

«Eles têm uma qualidade de jogo semelhante à do Leipzig. O que é impressionante é a mentalidade deles, vão atrás da bola muito rapidamente. Temos de usar as poucas oportunidades que temos de forma tão eficiente e concentrada como no sábado», referiu, em alusão ao triunfo por 4-0 ante o Leipzig.

Quarta-feira, o Eintracht-Sporting começa às 17:45 horas, com arbitragem do israelita Orel Grinfeld.