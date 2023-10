O treinador do Inter de Milão confessou estar muito satisfeito com o desempenho dos nerazzurri na vitória sobre o Benfica (1-0), na segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Simone Inzaghi destacou a segunda parte do emblema da capital italiana e ainda elogiou a exibição do guarda-redes encarnados.

«Dei os parabéns aos jogadores pelo grande jogo desta noite. Eles jogaram no sábado e voltámos às três da manhã de Salerno. Foram espetaculares, vi uma segunda parte de alto nível», começou por dizer após o jogo.

«Estivemos bem, apesar dos postes, das traves e do Trubin», acrescentou.

Inzaghi revelou ainda o que disse à equipa ao intervalo. «No final da primeira parte, disse aos rapazes que estávamos no jogo, a jogar contra o Benfica que ganhou o campeonato no ano passado e que no disputou os quartos de final da Liga dos Campeões. Agora já ganhou uma Supertaça.»

«Disse aos jogadores para continuarem no jogo. Já podíamos ter saído em vantagem [ao intervalo] e tivemos algumas oportunidades. A concentração e a vontade da equipa vencer foi impressionante», concluiu.

Após um empate na ronda inaugural e o triunfo sobre o Benfica, o Inter é segundo classificado do Grupo D, com quatro pontos, enquanto as águias estão na última posição ainda sem pontuar.