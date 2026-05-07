O PSG empatou esta quarta-feira em solo alemão (1-1) e eliminou o Bayern Munique da Liga dos Campeões. No final do jogo, Vincent Kompany fez duras críticas a João Pinheiro, afirmando que a exibição do árbitro português influenciou o resultado final.

O treinador belga defendeu que ficou por mostrar o segundo cartão amarelo a Nuno Mendes, por mão na bola: «É muito difícil de entender. Todos no estádio esperavam outra decisão».

O treinador dos bávaros também reclamou um penálti, num lance que envolveu João Neves e Vitinha. «Se perdes e é por tua culpa... é o que é, mas parecia que havia uma mão a inclinar o jogo contra nós.»

O técnico de 40 anos não entendeu a decisão do árbitro português no lance de Nuno Mendes. Pinheiro não expulsou o lateral luso, mas assinalou falta ao contrário por mão na bola de Konrad Laimer, momentos antes.

«Já vi três repetições. Não vi uma única imagem em que o Laimer tocasse na bola com a mão. Alguém aqui viu imagens diferentes? Não? Ninguém diz ter visto uma imagem diferente. Eu estava a dez metros de distância. Ficou bem claro que ele controlou a bola com a anca», sublinhou Kompany, na conferência de imprensa pós-jogo.