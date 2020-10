Danilo Pereira, contratado pelo Paris Saint-Germain ao FC Porto, no último dia de mercado, foi inscrito na Liga dos Campeões pelo campeão francês, numa lista de 24 jogadores que não conta com o lateral esquerdo Juan Bernat, a recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo.

O internacional português vai ser, assim, opção para os jogos da Liga dos Campeões, onde o clube francês vai ter como adversários os ingleses do Manchester United, os alemães do Leipzig e os turcos do Istambul Basaksehir.

Fora da lista, que já tem o número máximo de estrangeiros, ficou o defesa espanhol Juan Bernat que, de qualquer forma, já estaria indisponível, pelo menos, para a fase de grupos, tendo em conta que vai precisar de cerca de seis meses para recuperar da lesão no joelho esquerdo.

O plantel do PSG para a Champions

Guarda-redes: Navas, Rico e Letellier.

Defesas: Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Florenzi, Dagba, Bakker e Kurzawa.

Médios: Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Draxler, Danilo Pereira e Rafinha Alcantara.

Avançados: Mbappé, Neymar, Di Maria, Sarabia, Icardi e Kean.