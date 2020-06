A sentença do Tribunal Arbitral do Desporto relativa ao recurso do Manchester City sobre a condenação da UEFA a dois anos de suspensão vai ser conhecida na segunda quinzena de julho, anunciou nesta quarta-feira a entidade.

«O julgamento, iniciado a 8 de junho foi levado a cabo por videoconferência, com os participantes em Lausana e em Londres, e com a recolha de depoimentos em vários países, como tinha sido acordado. No final da sessão de hoje [quarta-feira], ambas as partes [City e UEFA] expressaram a satisfação com a forma como decorreu o procedimento», destacou em comunicado o Tribunal Arbitral de Desporto.

O clube de Bernardo Silva e João Cancelo recorreu da sanção imposta devido ao incumprimento do 'fair-play' financeiro, que levou a UEFA a condenar os citizens por infrações graves aos regulamentos da entidade que rege o futebol europeu no que toca às regras do fair-play financeiro, por ter empolado os benefícios que recebeu dos patrocinadores nas informações