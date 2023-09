Um golo de cabeça de um guarda-redes, no último lance do jogo, para evitar uma derrota na Liga dos Campeões!

Sim, foi o que Ivan Provedel fez no Olímpico de Roma, na noite desta terça-feira, para ditar o empate a uma bola da Lazio ante o Atlético de Madrid (1-1), na 1.ª jornada do grupo E.

O que o guarda-redes de 29 anos fez na capital italiana, esta noite, já vai ficar como um dos grandes momentos da edição 2023/24 da Liga dos Campeões. No último lance do jogo, na sequência de um canto e uns segundos para lá dos quatro minutos de compensação, Provedel apareceu de rompante para desviar o cruzamento do lado direito de Luis Alberto e fazer o 1-1, já quando o relógio marcava o minuto 90+5 da partida.

O golo de Provedel anulou a vantagem dada ao Atlético de Madrid pelo jovem médio espanhol Pablo Barrios, de 20 anos, que inaugurou o marcador aos 29 minutos. O remate de pé direito foi desviado por Daichi Kamada e traiu a movimentação de Provedel, que já se atirava para o lado contrário.

Porém, o guarda-redes da Lazio seria o herói da noite, levando à loucura os adeptos da equipa italiana, na sua estreia em jogos da Liga dos Campeões.

Provedel já tinha feito igual em 2020: golo de cabeça aos 90+5 para o empate

Se a proeza de um guarda-redes marcar um golo a acabar um jogo já é, por si, algo incomum, a verdade é que Provedel já tinha feito algo exatamente igual na sua carreira, quando estava ao serviço da Juve Stabia, por empréstimo do Empoli, em 2019/20.

A 7 de fevereiro de 2020, para a 23.ª jornada da Serie B, a II Liga italiana, Provedel foi à área contrária para, de cabeça, aos 90+5m, ditar um empate: na circunstância, o 2-2 na visita ao Ascoli.

O Ascoli-Juve Stabia em 2020, com golo de Provedel:

O futebol tem, por vezes, histórias e curiosidades lindas, não é?

Feyenoord vence na estreia amarga de Paulo Bernardo

No outro encontro da noite no grupo E, o Feyenoord recebeu e venceu o Celtic, por 2-0, numa noite em que os neerlandeses desperdiçaram ainda um penálti e tiveram dois golos anulados e na qual o médio português Paulo Bernardo fez a estreia na Liga dos Campeões com as cores dos escoceses (já tinha jogado na prova, mas pelo Benfica).

No segundo de três minutos de compensação da primeira parte, Calvin Stengs deu vantagem ao Feyenoord de livre direto.

Na segunda parte, Gustaf Lagerbielke foi expulso por acumulação de amarelos e deixou o Celtic reduzido a dez aos 64 minutos, antes de Igor Paixão desperdiçar, de penálti, a possibilidade do 2-0 para a equipa da casa.

Ao minuto 68, Odin Thiago Holm viu o vermelho direto e o Celtic ficou reduzido a nove. Pouco depois, aos 71 minutos, Lutsharel Geertruida marcou, mas o 2-0 foi anulado por fora de jogo, com recurso ao vídeo-árbitro. Porém, o segundo golo do Feyenoord aconteceu mesmo ao minuto 76, por Alireza Jahanbakhsh, num remate forte de pé direito, na área.

Já com Paulo Bernardo em campo – entrou aos 82 minutos – o Feyenoord voltou a marcar, por Ondrej Lingr, mas o golo foi anulado por fora de jogo, aos 90+2m.

Na classificação, o Feyenoord lidera com três pontos, seguido de Lazio e Atlético Madrid com um cada e do Celtic, ainda sem pontos.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)