O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, bem como o diretor desportivo, Deco, deixaram elogios ao futebolista português João Félix, na noite desta terça-feira, na sequência do bis do português frente ao Antuérpia, na goleada por 5-0 para a 1.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

«O João Félix está a desfrutar e está a entender o seu papel», referiu Xavi, em declarações à entrevista rápida da Movistar+, após o encontro no Estádio Olímpico.

«Manter este nível de jogo, a concentração, a fome, o jogar por dentro e por fora, envolver-se… É a chave. A equipa está a desfrutar. No ano passado, faltava fazê-lo melhor no ataque posicional e isso mudou», referiu ainda, sobre o papel do português na equipa e deixando também uma nota sobre outro português, João Cancelo, além de Ilkay Gundogan.

«Vêm de um clube [ndr: Manchester City] que joga da forma como nós queremos jogar. Ajudaram-nos muitíssimo», considerou Xavi, que elogiou o «nível» da equipa nos últimos dois jogos: no sábado, o Barcelona também venceu por 5-0, mas ao Betis, para o campeonato.

«Creio que é o melhor nível que mostrámos comigo enquanto treinador. É o caminho. Há jogadores que melhoraram a equipa. Creio que, hoje, é um orgulho ver a equipa, mas temos de dar continuidade», alertou.

Também Deco falou à Movistar+, no rescaldo da partida, deixando apontamentos positivos sobre João Félix.

«João Félix está a desfrutar e está contente por estar aqui. Já tinha feito um grande jogo contra o Betis, no qual também marcou, mas há que elogiar a equipa no global. Todos fizeram um grande jogo», analisou.

