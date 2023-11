Os futebolistas portugueses João Mário e Ricardo Horta foram, respetivamente, eleitos os melhores em campo no Benfica-Inter de Milão (3-3) e no Sp. Braga-Union Berlim (1-1), jogos da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões disputados na noite desta quarta-feira.

Na Luz, João Mário fez um hat-trick histórico, deu vantagem de 3-0 ao Benfica, mas o Inter acabaria por chegar ao empate a três golos na segunda parte.

Em Braga, Ricardo Horta fez a assistência para Álvaro Djaló fazer o empate a um golo com que terminou o embate ante os alemães, num ponto garantido em inferioridade numérica: Niakaté foi expulso, ainda com o 0-0 no marcador.

Na terça-feira, outro português, mas do Barcelona, João Cancelo, tinha sido distinguido como o melhor em campo no jogo ante o FC Porto.

OS MELHORES EM CAMPO (PRÉMIO UEFA) NESTA 4.ª FEIRA:

Galatasaray-Manchster United, 3-3: Hakim Ziyech

Sevilha-PSV Eindhoven, 2-3: Johan Bakayoko

Bayern Munique-Copenhaga, 0-0: Rasmus Falk

Arsenal-Lens, 6-0: Gabriel Jesus

Real Madrid-Nápoles, 4-2: Jude Bellingham

Sp. Braga-Union Berlim, 1-1: Ricardo Horta

Benfica-Inter Milão, 3-3: João Mário

Real Sociedad-Salzburgo, 0-0: Martín Zubimendi