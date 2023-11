Os futebolistas portugueses João Mário (Benfica) e Bruno Fernandes (Manchester United) estão nomeados, respetivamente, para jogador da 5.ª jornada e para o melhor golo da ronda na Liga dos Campeões, anunciou a UEFA na noite desta quarta-feira.

João Mário destacou-se esta quarta-feira com um hat-trick histórico pelo Benfica, no empate ante o Inter de Milão, no Estádio da Luz (3-3).

🎩 João Mário hat-trick

↪️ Super sub Immobile

🧙‍♂️ Ziyech double

🪄 Foden's classy showing



Who deserves to be Player of the Week?#UCLPOTW || @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2023

Os outros nomeados para jogador da jornada são Ciro Immobile (Lazio), Hakin Ziyech (Galatasaray) e Phil Foden (Manchester City). Immobile fez, na terça-feira, os dois golos da Lazio na vitória ante o Celtic que garantiu o apuramento dos italianos para os oitavos de final. Já esta quarta-feira, Ziyech fez dois golos e uma assistência no empate ante o Manchester United (3-3). Na terça-feira, Foden fez um golo e duas assistências na reviravolta do City ante o Leipzig (3-2).

Já os quatro candidatos a golo da semana saem todos dos jogos desta quarta-feira (e outros grandes golos ficaram de fora no lote da UEFA): Bruno Fernandes (Manchester United) e Kerem Aktürkoglu (Galatasaray) são dois dos candidatos após o duelo em Istambul e concorrem com Martin Odegaard (Arsenal) e Rodrygo (Real Madrid).