Os futebolistas Rúben Vinagre e Jovane Cabral, em tratamento, foram as ausências desta segunda-feira no treino do Sporting, na antevéspera da receção ao Borussia Dortmund, para a quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Depois da recuperação confirmada de Coates no domingo, o treinador Ruben Amorim segue privado do lateral-esquerdo e do extremo.

Vinagre sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo antes do jogo com o Varzim, para a Taça de Portugal. Já Jovane contraiu uma lesão no ligamento colateral lateral de um joelho no jogo com a equipa poveira e deve ficar de fora dos relvados por cerca de dois meses.

O Sporting-Borussia joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira, em Alvalade.