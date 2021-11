O lateral-esquerdo Rúben Vinagre e o extremo Jovane Cabral estão ausentes do relvado no treino da manhã desta terça-feira do Sporting, na véspera da receção ao Borussia Dortmund, para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O início da sessão ficou marcado por exercícios de ativação com bola, com dois ‘meiinhos’ no relvado da academia de Alcochete, onde estiveram os jovens Flávio Nazinho (lateral-esquerdo de 19 anos que esta época já jogou na equipa B e nos juniores) e Etienne Catena (central de 17 anos dos sub-23) a trabalhar às ordens de Ruben Amorim.

Sebastián Coates, que recuperou de lesão a tempo do embate com os alemães, foi um dos principais destaques entre os elementos presentes no relvado da academia.

Em relação aos ausentes, Vinagre sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo antes do jogo com o Varzim, para a Taça de Portugal. Já Jovane contraiu uma lesão no ligamento colateral lateral de um joelho no jogo com a equipa poveira e deve ficar de fora dos relvados por cerca de dois meses.

O Sporting recebe o Borussia Dortmund às 20 horas de quarta-feira e uma vitória por pelo menos dois golos de diferença pode valer a qualificação para os oitavos de final aos leões, já nesta jornada.