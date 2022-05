O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, desvalorizou em absoluto os rumores de mercado que associam o futebolista senegalês Sadio Mané a um possível futuro no Bayern Munique, garantindo que o foco total do atleta – assim como da equipa – está só no jogo da final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no sábado (20h00), no Stade de France, em Paris.

«Eu não podia preocupar-me menos com os rumores do Bayern Munique neste momento, nós estamos completamente focados neste jogo, o Sadio está completamente focado no jogo, ele sabe o quão é importante para ele e o quão importante é para nós e não há preocupações», começou por dizer, em relação ao assunto, quando questionado na conferência de imprensa desta sexta-feira.

«Não é a primeira vez na minha carreira que, antes de jogos decisivos, surgem rumores do Bayern Munique. Não sei o que fiz para isso acontecer, mas não há problema», concluiu o técnico alemão.

Esta semana, no dia aberto à imprensa do Liverpool, inserido no programa de antevisões da Champions, Mané disse que iria responder sobre o seu futuro após a final contra o Real Madrid. O senegalês tem contrato até ao verão de 2023.

«É a altura errada para falar disso. Onde quer que o Sadio jogue na próxima época, ele vai ser, definitivamente, um grande jogador», disse, ainda, Jurgen Klopp.

Sobre a final, e questionado sobre se há favoritos, Klopp falou numa «questão difícil», mas admitiu que o Real Madrid tem peso, até sobretudo pelas reviravoltas que conseguiu ante PSG, Chelsea e Manchester City nas três eliminatórias anteriores.

«Se olharmos para a forma como o Real Madrid festejou as reviravoltas, do meu ponto de vista são eles. Mas eu quero que estejamos ao mesmo nível, que sejamos nós mesmos no jogo», referiu Klopp.